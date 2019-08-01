شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بفضل نتائج أرباح قوية لكبرى البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،بفضل صعود قوي لقطاع الخدمات المالية عقب سلسلة من نتائج الأرباح القوية لكبرى البنوك الأوروبية خلال الربع الثاني من هذا العام ، ويكبح المكاسب انحسار آمال إجراء تخفيضات أخرى فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.4% حتى الساعة 11:43 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، بعد نتائج أرباح إيجابية لكبرى الشركات الأوروبية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 2% ، عقب سلسلة من نتائج الأرباح القوية لكبرى البنوك الأوروبية خلال الربع الثاني من هذا العام.

قفز سهم سوسيتيه جنرال بأكثر من 4% ، بعدما حقق البنك الفرنسي أرباحا تتجاوز تقديرات المحللين خلال الربع الثاني ،حقق البنك صافي ربح بلغ 1.05 مليار يورو بما يعادل 1.16 مليار دولار أمريكي.

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وصعد سهم باركليز بنسبة 2% ، بعدما تخطي البنك البريطاني توقعات الخبراء من خلال تسجيل أرباح صافية فى الربع الثاني بلغت 1.03 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 1.25 مليار دولار أمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، تحت ضغط نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي وتصريحات "جيروم باول" محافظ البنك.

أجرى البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء أول تخفيض فى معدلات الفائدة الأمريكية منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وقرر خفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.25%.

وأعاذ "جيروم باول" هذا الخفض إلى علامات تباطؤ الاقتصاد العالمي ،وأكد على أن تلك الخطوة تعد تعديل فى منتصف دورة السياسة النقدية وليس بداية لدورة تخفيف قوية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.3 %.

وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.2% ، بفعل هبوط معظم شركات التعدين والموارد الأساسية.