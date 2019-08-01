شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين عقب تعليقات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل الصعود القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعدما قلصت تعليقات "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمالات إجراء خفض ثاني فى معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام.

انخفضت أسعار الذهب بحوالي 0.5% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,406.32$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,412.85$،وسجلت أعلى مستوي 1,416.54$ ، وأدنى مستوي 1,402.84$ الأدنى منذ 17 تموز/يوليو الماضي.

فقد المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس نسبة 1.3% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، وبأكبر خسارة يومية منذ 19 تموز/يوليو الماضي ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي عقب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

واصل مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس صعوده القوي لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين عند 98.93 نقطة ، مع استمرار عمليات الشراء المكثفة للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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فى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع ،خفض الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.0% : 2.25% ،وأعاذ ذلك إلى دعم الاقتصاد فى مواجهة مخاطر الحرب التجارية العالمية وضعف الضغوط التضخمية.

ويعد هذا الخفض هو الأول فى معدلات الفائدة الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 ،ويعتقد البعض أن تلك الخطوة غير مبررة فى ظل أداء الاقتصاد الأمريكي بأفضل من المنتظر بالرغم من تزايد المخاطر ،وقد تكون وسيلة لإرضاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " الذي ينتقد بشدة السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الخفض الحالي قد لا يكون بداية لسلسلة من التخفيضات فى معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي.

وتراجع تسعير التجار لاحتمالات إجراء خفض ثاني فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019 عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي إلى 12% من 35% ، وفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصة CME.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.47 طن متري لينزل الإجمالي إلى 823.42 طن متري.