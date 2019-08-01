شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج شراء الأصول في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش برنامج شراء الأصول البريطاني فى ختام اجتماع الأول من آب/أغسطس ، وأبقى البنك المركزي على البرنامج بقيمة 435 مليار إسترليني ، بنفس التوقعات فى الأسواق المالية ،بنفس القيمة السابقة.

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