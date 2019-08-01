شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى فى عامين ونصف قبيل تقرير التضخم وقرارات المركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى عامين ونصف مقابل الدولار الأمريكي ، ليستأنف خسائره الحادة التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا فى ظل الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور تقرير التضخم الربع سنوي فى المملكة المتحدة ،وقرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.4% حتى الساعة 08:22 جرينتش،ليتداول عند 1.2110$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2160$،وسجل الأعلى عند 1.2164$ ، والأدنى عند 1.2100$ الأدنى منذ 17 كانون الثاني/يناير 2017.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وتغطية نسبية لمراكز بيع فى نهاية تعاملات شهر تموز/يوليو.

وعلى مدار تموز/يوليو المنصرم فقد الجنيه نسبة 4.2% مقابل الدولار ، بأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ،بفعل تصاعد مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، خاصة بعد فوز "بوريس جونسون" بمنصب رئيس الوزراء الجديد فى المملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، مواصلا مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين عند 98.93 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية الواسع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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خفض المركزي الأمريكي يوم الأربعاء تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.25% ، فى أول خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 ، لكنه استبعد التخفيف المطول فى السياسة النقدية.

يترقب المستثمرين بالأسواق المالية يوما حافلا من التقارير والقرارات والتصريحات الهامة من المملكة المتحدة البريطانية ، والتي قد تؤدي إلى تفاقم خسائر الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات العالمية ، وسوف تؤثر أيضا بلا أدنى شك على جلسة تداولات سوق لندن للأوراق المالية.

بحلول الساعة 11:00 جرينتش ينشر المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي ،والذي يتضمن توقعات التضخم والنمو بالاقتصاد الملكي على مدار عامين.

وفى نفس التوقيت يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على هذه السياسة فى ختام اجتماعه الدوري، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.75% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

وبحلول الساعة 11:30 جرينتش يتحدث مارك كارني محافظ المركزي البريطاني ، تعليقا على تقرير التضخم الربع سنوي وقرارات السياسة النقدية.