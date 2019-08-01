شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع تحت ضغط الصعود الواسع للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، بالتزامن مع ضغط الصعود الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 0.6% إلى مستوي 57.44$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.83$، وسجل أعلى مستوي عند 57.97$.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.25% إلى مستوي 63.92$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.08$ ،وسجل أعلى مستوي عند 64.51$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأربعاء منخفضا بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 58.79$ للبرميل ،وفقدت عقود برنت نسبة 1.2% بعدما سجلت مستوي 65.42$ للبرميل الأعلى منذ 16 تموز/يوليو.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أكثر من عامين 98.93 نقطة ،عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

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وارتفاع العملة الأمريكية كما نعلم يضغط بالسلب على أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

يأتي هذا الصعود الواسع فى مستويات الدولار ، بعدما قلص البنك الفيدرالي الاتحادي من الآمال فى سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة ، وخفض المركزي الأمريكي يوم الأربعاء تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى أكثر من عشر سنوات.

من ناحية أخرى ،أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 26 تموز/يوليو، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 437 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، فى علامة قوية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ومع عودة عمليات التشغيل إلى المستويات الطبيعية فى خليج المكسيك بعد مرور إعصار " باري" ارتفع إنتاج النفط الأمريكي الأسبوع الماضي بحوالي 900 ألف برميل ، فى أول زيادة خلال ثلاثة أسابيع ، ليرتفع الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل ، مقتربا من المستوى القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا.