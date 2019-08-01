شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستجمع زخما جديدا بهدف مواصلة الصعود أعلى حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس بعد انتعاشة قوية فى الأسعار على مدار يومين ، يأتي هذا التراجع من أجل استجماع زخما جديدا بهدف مواصلة الصعود أعلى حاجز 10,000$ ،حيث توقعات قوية حاليا تشير إلى انتهاء موجة الهبوط التي سيطرت على تداولات أكبر عملة رقمية فى العالم على المدى القصير ، والأسعار أصبحت مرشحة عن ذي قبل لاستكمال ارتفاعات المدى الطويل.

بحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين فى بورصة " بتستامب" حول 9,980$ بانخفاض قدره 111$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 10,096$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,172$ ،وأدنى سعر عند 9,878$.

نجحت أسعار البتكوين يوم الأربعاء فى إضافة ارتفاعا بنسبة 5.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،و بأكبر مكسب يومي منذ 18 تموز/يوليو الماضي ، مع تحسن مستويات الطلب الاستثماري استغلالا للأسعار المنخفضة.

وعلى مدار تموز/يوليو المنقضي ،فقد البتكوين نسبة 6.3% ، فى أول خسارة شهرية منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، بفعل مخاوف زيادة التدقيق التنظيمي على الأصول الرقمية فى الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 4 مليار$ إلى إجمالي 272 مليار$ ، مع تراجع محدود حتى الآن فى معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق.

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التراجع الحالي فى أسعار البتكوين يأتي من أجل استجماع زخما جديدا ، بهدف مواصلة الصعود أعلى مستويات 10,000$ ، حيث النجاح فى هذا الأمر يعزز من التوقعات التي تشير إلى انتهاء موجة الهبوط على المدى القصير ، وأن الأسعار أصبحت مرشحة عن ذي قبل لاستكمال ارتفاعات المدى الطويل.

حيث الحركة على المدى الطويل متفائلة للغاية ، بفضل تحسن الأساسيات فى السوق ، ودخول عديد المؤسسات الكبرى إلى الاستثمار فى صناعة التشفير ،ويؤكد خبراء أن النصف الأول من عام 2020 سيكون معززا بمستويات الثقة فى الصناعة ،وستدفع سعر البتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

وتوقع المحلل البارز " جو كيرنين" ارتفاع البتكوين إلى مستويات 55 ألف دولار بحلول أيار/مايو 2020 ،وهو ما يزيد بنحو 450% من المستويات الحالية.

وخلال أحدث جلسات الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع حول صناعة التشفير وتكنولوجيا البلوكشين ،قال رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "مايك كرابو" إن الولايات المتحدة لن تستطيع النجاح فى حظر العملة المشفرة لأنها أصبحت ابتكارا عالميا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيركل "جيريمي الاير" خلال جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ ،إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى وضع اللوائح المناسبة لحماية مصالح المستثمرين ،والسماح للصناعة والتكنولوجيا بالازدهار.