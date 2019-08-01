شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار قطاع الصناعات البريطاني عند أدنى مستوى فى 6 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات القطاع الصناعي لشهر تموز/يوليو بمستوي 48.0 نقطة، فى ثالث انكماش شهري على التوالي ، أفضل قليلا من توقعات الخبراء مستوي 47.7 نقطة ، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت مستوي 48.0 نقطة ، والتي تعد أدنى قراءة منذ شباط/فبراير 2013.

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