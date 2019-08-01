مذكرة تفاهم بين كاوست و "حرس الحدود" في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" مع قطاع حرس الحدود في المملكة اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الأستاذ سليمان بن محمد الثنيان نائب رئيس #كاوست للشؤون الحكومية واللواء البحري الركن/ علي بن داهش الغامدي، قائد اكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الامنية البحرية.
تبادل الخبرات
وعبر الأستاذ سليمان الثنيان عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع "حرس الحدود" وقال: من المهم أن تتوسع كاوست في التعاون مع كافة القطاعات الحكومية لتبادل الخبرات والمعلومات وتسخير إمكانيات الجامعة البحثية والتقنية لخدمة القطاع الحكومي والأمني في السعودية.
وأضاف الثنيان: "إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من التعاون مع واحد من أهم القطاعات الأمنية في المملكة "حرس الحدود" والذي سيُبنى على التفاهم المشترك في التدريب والبحث العلمي والتعليم وتطوير الكفاءات والتقنيات الأمنية، وهو ما يتماشى مع رؤية الجامعة في أن تكون واجهة للتعليم والبحث العلمي والتقني وعضواً فاعلاً ضمن منظومة القطاعات المساهمة في وضع الحلول الاستراتيجية للتحديات العلمية التي تواجه المملكة".
وأكد الثنيان بأن هذا التعاون مع حرس الحدود يمثل حرص جامعة الملك عبدالله على التبادل المعرفي والتقني والتدريبي أيضاً، مشيراً إلى وجود مذكرات تفاهم ستوقع لاحقاً مع عدد من القطاعات الحكومية والأمنية في المملكة بما يخدم ويسهم في التنمية الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030".
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