شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة هيئة البترول يقر علاوة العاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس إدارة هيئة البترول برئاسة مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع اليوم العلاوة للعاملين وستوافي الشركات بالتنفيذ. يذكر أن مجلس إدارة هيئة البترول كان قد أقر كافة الضوابط التي تم وضعها منذ أيام ووافقت عليها وزارة البترول والثروة المعدنية والتي تقضي بصرف العلاوة طبقا لما ورد بالقانون بدون أى ضوابط للقطاع العام والمشترك وضوابط للقطاع الاستثمارى. Advertisements

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