شكرا لقرائتكم المصارف يستحوذ على 51 في المئة من السيولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 18:05

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الخميس) ارتفاعه لليوم السادس على التوالي بنسبة 0.123 في المئة تعادل 1.90 نقطة، صعودا الى 1549.58 نقطة في مقابل 1547.68 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 15.88 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.53 في المئة ما يعادل 4.12 نقطة الى 771.51 نقطة، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 6.27 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.6 مليون سهم في مقابل 3.2 مليون اليوم السابق بنسبة 12 في المئة، بينما هبطت القيمة المتداولة الى 960 ألف دينار في مقابل 1.15 مليون اليوم السابق بنسبة 16 في المئة، نفذت من خلال 110 صفقات في مقابل 100 صفقة بزيادة 10 في المئة. وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.6 مليون سهم في مقابل 3.2 مليون اليوم السابق بنسبة 12 في المئة، بينما هبطت القيمة المتداولة الى 960 ألف دينار في مقابل 1.15 مليون اليوم السابق بنسبة 16 في المئة، نفذت من خلال 110 صفقات في مقابل 100 صفقة بزيادة 10 في المئة. وبتأثير زيادة الطلب على الأسهم، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.74 بليون دينار بزيادة 0.12 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت 8 شركات، وهبطت 4 شركات، واستقرت 9 شركات أخرى. Advertisements وعاود قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 489 ألف دينار بحريني، شكلت 51 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.98 مليون سهم، نفذت من خلال 50 صفقة. وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 449 الف دينار، نسبتها 47 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.27 مليون سهم، نفذت من خلال 28 صفقة. وحل سهم بتلكو ثانيا بسيولة 379 الف دينار، نسبتها 39 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 979 ألف سهم.



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