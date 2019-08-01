شكرا لقرائتكم الخسارة الثالثة لمؤشر بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:59

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الخميس) لليوم الثالث على التوالي، فيما أنهت 67 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 29 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات أخرى، واستقرت 6 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 573 بليون ريال بخسارة 4.9 بليون نستبها 0.85 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 825 في المئة الى 2.28 بليون ريال في مقابل 247 مليونا، وتراجعت الكمية المتداولة 38 في المئة الى 47 مليون سهم، في مقابل 77 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة الى 5062 صفقة في مقابل 6126 صفقة بنسبة 18 في المئة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات بخسارة 1.02 في المئة، تعادل 107 نقاط، هبوطا الى 10398 نقاط في مقابل 10505 نقاط اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 0.96 في المئة.

ونتيجة تراجع اسعار معظم الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات كل القطاعات في البورصة، كان أكبرها خسارة لليوم الثاني مؤشر التأمين بخسارة 2.14 في المئة، الى 3002 نقطة، تلاه مؤشر النقل الخاسر 2.12 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ المصارف الهابط 1.13 في المئة الى 4052 نقطة.

وسجل ﻣﺅﺷﺭ العائد الاجمالي رابع أكبر خسارة 1.02 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم الخاسر 0.98 في المئة الى 3069 نقطة، ثم مؤشر الاتصالات المتراجع 0.68 في المئة الى 950 نقطة، تبعه مؤشر الخدمات بخسارة 0.59 في المئة، فيما سجل مؤشر العقارات أقل خسارة 0.31 في المئة.