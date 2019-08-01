شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:55

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) تراجعا في معدلات الأداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على ارتفاع بنسب محدودة، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6754 نقطة بزيادة 9 نقاط نسبتها 0.14 في المئة، وحقق مؤشر السوق الرئيس أكبر زيادة 0.22 في تعادل 11 نقطة الى 4892 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام الى 6126 نقطة بنسبة 0.16 في المئة.



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وصاحب ذلك تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 8 في المئة الى 37 مليون دينار في مقابل 40 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 7546 صفقات بتراجع 13 في المئة عن اليوم السابق، بينما تراجعت الكمية المتداولة 24 في المئة الى 187 مليون سهم في مقابل 247 مليوناً.

وواصل سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 6.07 مليون دينار ، ارتفع سعره خلالها 0.13 في المئة الى 781 فلسا، من تداول 7.75 مليون سهم، نفذت من خلال 373 صفقة.

وجاء سهم زين الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.73 في المئة، وصولاً إلى 588 فلساً، من تداول 7.14 مليون سهم، حقق بها ثاني أكبر سيولة بلغت 4.2 مليون دينار نفذت من خلال 365 صفقة.

وحقق سهم بوبيان ب أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 9.32 في المئة، هبوطا إلى 788 فلسا، من تداول 4.2 مليون سهم، قيمتها 3.4 مليون دينار، جاءت من خلال 536 صفقة.