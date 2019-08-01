بالأسعار والصور| أضخم تخفيضات ’’كارفور‘‘ على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأضحى

كتب: ضياء السقا أعلنت سلسلة كارفور عن أضخم العروض والتخفيضات على الشاشات والهواتف واللاب توب، والأجهزة الكهربائية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكدت الإدارة أن العروض تستمر حتى 13 أغسطس الجاري، بفروع كارفور هايبر ماركت. وفيما يلي العروض: Advertisements عناوين فروع كارفور هايبر بمصر: سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta عناوين فروع كارفور ماركت بمصر: جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

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