بعد الارتفاع القياسي.. تراجع كبير في أسعار الذهب

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الخميس 1 أغسطس، في السوق المصري، بقيمة 7 جنيهات.

وكان عيار21 قد سجل مؤخرا، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، انخفض سعر الذهب عالمياً لتسجل أوقية المعدن النفيس 1405.96 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

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عيار 18 بـ 557 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 650 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 743 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.