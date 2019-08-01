شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 110 جنيهات والضأن والبتلو بـ120 والجملي بـ 100جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 1-8-2019 استقرار في الأسعار نسبيا في معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، وذلك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 حتى 140 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 120 وحتى 150 جنيها للكيلو، فيما سجلت اللحوم الضأن بين 125 إلى 150 جنيها للكيلو.
وجاءت اللحوم الجملي في سعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية في منافذ التوزيع الاستهلاكية بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.
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