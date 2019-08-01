شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 1-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الخميس 1-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7514 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD) دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7514 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.

يورو (EUR) يورو (EUR) 1 يورو = 4.1390 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2416 يورو.

جنيه استرليني (GBP)1 جنيه استرليني = 4.5429 ريال سعودي. جنيه استرليني (GBP)1 جنيه استرليني = 4.5429 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2201 جنيه استرليني. Advertisements

دولار كندي (CAD)1 دولار كندي = 2.8375 ريال سعودي. دولار كندي (CAD)1 دولار كندي = 2.8375 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3524 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.5675 ريال سعودي. دولار أسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.5675 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3895 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)1 ين ياباني = 0.0344 ريال سعودي. ين ياباني (JPY)1 ين ياباني = 0.0344 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 29.0936 ين ياباني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 1-8-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.