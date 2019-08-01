شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء 6 أكتوبر يوصي بإطلاق اسم محمد صلاح بشارع مقر الاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر بإطلاق اسم نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح على الشارع الرئيسى الذى يقع فيه مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) وذلك فى إطار جهود المجلس بتسمية الشوارع والميادين الرئيسيّة بالمدينة الجديدة التى يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمه وتضم 10 جامعات ومنطقة صناعية تانى اكبر منطقة صناعية فى مصر. ويعد محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة أفضل هدف في الموسم 2018، وجائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعامي 2017 و2018، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2018 و2019، اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم. Advertisements

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