شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بختام تعاملات أولى جلسات أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 717.619 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 164.8 مليون ورقة مالية بقيمة 502.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.1 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.17%، والعرب على 3.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.11%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 859 ألف جنيه، 104 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 81.3 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 16475 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1359 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.