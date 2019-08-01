شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها الاتصالات. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحا 9.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6126.46 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 9.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6753.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4892.23 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 187.4 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون دينار كويتى عبر 7546 صفقة. Advertisements وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.79%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%. وجاء سهم "وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.97%، تلاه التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 8.81%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.50%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.74% ثم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 10%، ثم العيد للأغذية بنسبة 9.97%

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