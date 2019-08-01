شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا 1.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1549.58 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 959 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.44% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.53%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.38%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.74% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 0.97%، إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.53%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.