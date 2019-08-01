تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسرة 107.37 نقطة، لتغلق عند مستوى 10397.63 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 47.5 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال قطرى عبر 5052 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 29 سهما، واستقر 11 سهم.
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.31%.
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