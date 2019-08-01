شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات تدفع أرباح "رعاية" للتراجع 32% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الوطنية للرعاية الطبية، المعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 31.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 13.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراحع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض الايرادات بسبب إنخفاض عدد المرضى لمستشفيات الشركة وخاصة مرضى عقد الإصابات المهنية مع مؤسسة التأمينات الإجتماعية وعقد وزارة الصحة.

وتراجعت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 169.9 مليون ريال، مُقابل إيرادات بلغت 199 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 43.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 45.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 4.5%.

ويُذكر أن رعاية صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 30 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 25.6 مليون ريال في الربع الأول من 2018.

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