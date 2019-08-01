شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "تبريد" تتراجع 11% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للتبريد المركزي، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 11.1% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، إلى تحقيقها صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 119.3 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 134.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، تراجعت تكاليف التمويل إلى 45.8 مليون درهم، مقابل تكاليف تمويل بلغت 46 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

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وأظهرت البيانات، نمو إيرادات التمويل خلال الربع الثاني من عام 2019 لتصل إلى 416 مليون درهم، مُقابل إيرادات تمويل بلغت 130 مليون درهم بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 199.4 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 211.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 80.8 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 78.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.