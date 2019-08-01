شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دبي للاستثمار" ترتفع 17% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال شركة "دبي للاستثمار"، المعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها بنسبة 17% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، إلى تحقيقها صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 151.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 129.1 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، ارتفعت مبيعات السلع والخدمات إلى 370.5 مليون درهم، مقابل مبيعات سلع وخدمات بلغت 326.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

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وأظهرت البيانات تحقيق ربح من القيمة العادلة للإستثمارات العقارية بلغ 50 مليون درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مع عدم تحقيق أي ربح مُقابل خلال الربع ذاته من العام 2018.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 353.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 491 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي للاستثمار حققت صافي ربح بلغ 196.053 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 357.860 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.