شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يقود خسائر "طباعة وتغليف" للارتفاع 346% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المدققة للشركة السعودية للطباعة والتغليف، المعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 345.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 13.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الايرادات، بالإضافة الى الزيادة في تكاليف التمويل.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 237.6 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 256.1 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 36.7 مليون مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 21.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 69%.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 23 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 18.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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