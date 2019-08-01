شكرا لقرائتكم خبر عن "أنابيب السعودية" تُقلص خسائرها 72% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الأنابيب السعودية، المعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الخسائر بنسبة 72.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 10.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 36.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض قيمة الأصول الثابتة غير متكررة بقيمة 21 مليون ريال سعودي تم قيدها في الربع الثاني 2018، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع خلال الربع الحالي والتي بلغت 2.94 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 4.49 مليون ريال سعودي للربع المماثل من عام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 161.9 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 156.3 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

كذلك حققت الشركة إيرادات أخرى بقيمة 1.40 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقارنةَ بمصاريف أخرى بلغت 0.39 مليون ريال سعودي للربع المماثل من عام 2018.

Advertisements

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 9.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 41.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 76.5%.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 0.32 مليون ريال عن الربع الأول من العام الحالي، مُقابل تحقيق صافي خسائر بلغ 5 مليون ريال عن الربع الأول من العام الماضي.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات