شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح إعمار مولز ترتفع 3% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة "إعمار مولز" التابعة لشركة إعمار العقارية المدرجتين بسوق دبي المالي نمو أرباحها بالنصف الأول من العام الجاري بنسبة 3% في العام 2019.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.13 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح بالنصف الأول من العام 2018 البالغ 1.1 مليار درهم.

ووصلت الإيرادات خلال الفترة ذاتها إلى 2.227 مليار درهم بنمو نسبته 6% مقارنة بإيرادات في تلك الفترة من العام الماضي البالغة 2.1 مليار درهم.

وحققت"إعمار مولز" خلال الربع الثاني من عام 2019 إيرادات بقيمة 1.15 مليار درهم، بنمو 8% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2018 التي بلغت 1.065 مليار درهم، وبنمو 7% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2019 والتي بلغت 1.075 مليار درهم.

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واستقبل "دبي مول"، أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، 41 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2019، بنمو نسبته 2% مقارنة بعدد الزوار المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وحافظت الشركة على معدل إشغال قوي في جميع أصولها، بلغ 92% خلال النصف الأول من عام 2019.

واستحوذت "إعمار مولز" كلياً على "نمشي"، للتسوق الإلكتروني. وجاء ذلك في أعقاب استحواذ "إعمار مولز" على بقية حصة "جلوبال فاشن جروب" في "نمشي" عبر صفقة نقدية بقيمة 496.9 مليون درهم.

وحققت "نمشي" مبيعات بقيمة 422 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة 10% على المبيعات عبر التسوق الإلكتروني والتي بلغت 384 مليون درهم، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

واستقطبت أصول "إعمار مولز" التي تشمل "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"مجمع الذهب والألماس" و"سوق البحار" ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، عدداً كبيراً من الزوار، وصل إلى 68 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 2% مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 67 مليون شخص.

وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 مليون دولار) خلال السنة المالية 2018، بنمو نسبته 7% مقارنة بصافي أرباح 2017. ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23% مقارنة بإيرادات 2017.