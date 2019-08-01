شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أورينت للتأمين ترتفع 11% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أورينت للتأمين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 11% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 270 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 244 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2018، بحسب صحيفة الخليج.

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سجلت أقساط التأمين ارتفاعاً من 2.21 مليار درهم إلى 2.53 مليار درهم، وارتفع إجمالي موجودات الشركة من 7 مليارات درهم إلى 7.8 مليار درهم.

في حين ارتفعت حقوق المساهمين من 2.79 مليار درهم إلى 2.91 مليار درهم.

وكانت الشركة قد حققت نموا في أرباحها بنسبة 8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 بالغة 166 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.