شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تؤسس شركة جديدة بالتعاون مع شركة "إيني" و"أو أم في" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عن إنجاز اتفاقيات شراكة استراتيجية مع شركة "إيني" الإيطالية و"أو أم في" النمساوية للاستحواذ على حصص في شركة "أدنوك للتكرير" وتأسيس مشروع تجاري مشترك بين الشركاء الثلاثة "أدنوك" و"إيني" و"أو أم في".

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تعد هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها في يناير من العام الجاري من أكبر الاتفاقيات في مجال التكرير في العالم.

وبموجب الاتفاقية، تحصل "إيني" على حصة 20% و"أو أم في" على حصة 15% في "أدنوك للتكرير" التي يصل إجمالي طاقتها التكريرية إلى 922 ألف برميل من النفط والمكثفات يومياً من خلال مصفاتي الشركة في كل من الرويس وأبوظبي.

وقامت "أدنوك" و"إيني" و"أو أم في" بإدراج مشروع تجاري مشترك جديد في سوق أبوظبي العالمي باسم "أدنوك للتجارة العالمية".

وستركز الشركة الجديدة على المبيعات المباشرة للعملاء، وبشكل أساسي في آسيا، وفي الأسواق الناشئة، مما يسهم في تمكين الشركة الجديدة من تحقيق قيمة تجارية من مختلف مراحل وجوانب أعمال قطاع النفط والغاز.

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وتقوم أدنوك ببناء قدراتها وتطوير نشاطاتها التجارية بهدف تحسين وتسويق أصولها وتدفقات منتجاتها لتحقيق أقصى قيمة من عملياتها.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع تجارة السلع والمنتجات وكذلك المشتقات في مطلع عام 2020 بعد الحصول على الموافقات واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وستقوم "إيني" و"أو أم في" بتقديم الخبرات والمعرفة التشغيلية والدعم اللازم لتطوير المشروع المشترك بما يضمن تحسين الأنظمة المعتمدة وتعزيز إدارة تدفقات المنتجات النفطية والمكررة على الصعيد العالمي.

وستكون حصص الشركاء في المشروع التجاري المشترك مساوية للحصص التي يمتلكونها في "أدنوك للتكرير".

وتعد مصفاة الرويس رابع أكبر مصفاة للنفط في العالم في موقع واحد، وتُركز أدنوك على تطوير وتوسعة مجمع الرويس الصناعي ليصبح أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم.