شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" الإماراتية تتيح للشركات خدمات السداد بالدرهم الإلكتروني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت وزارة المالية الإماراتية مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" يتم بموجبها تقديم خدمات الدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني للشركات من خلال البوابة الرسمية لشركة "اتصالات". وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء "اتصالات" من الشركات من إجراء دفعاتهم المستحقة إلكترونياً باستخدام منظومة الدرهم الرقمي وذلك عبر القنوات الرقمية التي تتيحها شركة «اتصالات». Advertisements وهذا الأمر يشكل إضافة جديدة لآليات الدفع الرقمي في الدولة. ​​والدرهم الإلكتروني هو برنامج أطلقته وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2001 لتطوير منظومة من البرمجيات وبوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة. وكانت كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" قد اعلنتا في وقت سايق عن جاهزيتهما التامة واكتمال عملية تطوير وتحديث شبكتيهما لبناء 1000 محطة لشبكات الجيل الخامس بنهاية 2019 لكلا منهما.

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