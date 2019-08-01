شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإمارات تمنع بيع السجائر بدون طوابع ضريبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أنه اعتباراً من اليوم الأول من أغسطس، يمنع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية.

وأوضحت في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه تم اعتماد نوعين من "الطوابع الضريبية الرقمية"، يتمثل الأول في الطوابع الحمراء، التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته (بما فيها السجائر) التي يسمح بتداولها في كل الأسواق بالدولة.

وأشارت إلى أنه كذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء، التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته، التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

ويأتي منع تداول عبوات السجائر غير المعرفة بـ"الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية في إطار البرنامج الزمني، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الحالي.

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ويهدف ذلك المنع لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة ومكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

ويأتي ذلك لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ"، وقرار الهيئة رقم (3) لسنة 2018 في الشأن ذاته.

وأعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ بهدف مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر تلك العلامات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ بدأ من أكتوبر 2017.