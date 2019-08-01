شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة يستحوذ على حصة في مراس العربية الطبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت ميفك كابيتال، بصفتها مدير "صندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة 3"،عن استحواذها على حصة في شركة مراس العربية الطبية القابضة.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تضم مجموعة مراس سلسلة من العيادات المتخصصة في العناية الجلدية والتجميلية وخدمات العناية بالأسنان.

وقد استحوذ الصندوق على حصة 44% في الشركة، بشكل اساسي من خلال رفع راس مال الشركة. وسيستمر الدكتور عبدالعزيز البكر بالاشراف على ادارة الشركة وخطط توسعها.

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وحسب البيان أسس الدكتور عبدالعزيز البكر الشركة في عام 2012 عبر الاستحواذ على عدد من المراكز الطبية واعادة هيكلتها وتأهيلها لترتقي بمستوى جودة الخدمة والاسعار التنافسية.

وتشكّل خدمات العناية الجلدية والتجميلية (كإزالة الشعر بالليزر وحقن البوتوكس والبلازما وغيرها...) 64% من إيرادات الشركة، ويليها خدمات العناية بالأسنان بنسبة 24% والخدمات الطبية الأخرى بنسبة 12%.

وقد استعانت ميفك كابيتال بمكتب العنزي بالتعاون مع EKP كمستشار قانوني، وبشركة ديلويت كمستشار مالي، بينما استعان الطرف الاخر بمكتب الضبعان وشركاه بالتعاون مع ايفرشيدس سذرلاند كمستشارين قانونين.

وشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" هي شركة خدمات مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية.