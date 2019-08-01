شكرا لقرائتكم خبر عن خصم الزكاة من الدخل يكلف 6 بنوك سعودية 1.9 مليار ريال في ربعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: أعلنت 6 بنوك سعودية عن نتائج أعمالها بالربع الثاني والنصف الأول من العام 2019، وباستثناء مجموعة سامبا جاءت جميع النتائج إيجابية سواء على مستوى الربع الثاني أو النصف الأول.

ووفقاً لرصد قام به موقع "أخبار اليوم" وبالمقارنة بين الأرقام المعلنة من قبل البنوك الستة في الربع الأول من 2019 والربع الثاني في 2018 ضمن إعلانها عن أرباحها بالربع الثاني والنصف الأول من 2019 نجد أن هناك فارق بين الأرباح المعلنة مؤخرا والأرباح التي أعلنتها سابقا يقدر بـ 902 مليون ريال في الربع الثاني من 2018 وبفارق يقدر بـ 1040 مليون ريال في الربع الأول من 2019، وبإجمالي يبلغ 1.9 مليار ريال في الفصلين.

وهذه الأرقام هي وفق حسابات أولية ربما يحدث بها تعديل مرة أخرى حيث إن هذه النتائج أولية.

وأعلنت البنوك السعودية أنه وابتداءً من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019 ، سيتم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة تقرير مالية وإثباتها في قائمة الدخل الموحد مع الالتزام المقابل المعترف به قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كذلك أعلنت البنوك أنه قد تم إعادة تبويب بعض البنود.

وحسب رصد "أخبار اليوم" حققت البنوك الستة أرباحا بالربع الثاني بلغت 8.26 مليار ريال مقابل 7.23 مليار ريال بالربع المقابل من 2018 وبنمو نسبته 14.2%، ووصلت أرباح البنوك الستة بالنصف الأول من العام الحالي 16.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 12% عن الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة 14.9 مليار ريال.

وكان الأكثر مساهمة في النمو في الأرباح بنك الرياض وبفارق 658 مليون ريال حيث حقق نموا بنسبة 78%، تلاه البنك الأهلي التجاري وبفارق 519 مليون ريال، بينما أثر مجموعة سامبا سلبا في الأرباح بقيمة 306 مليون ريال حيث تراجع أرباحها إلى 935 مليون ريال مقابل 1.24 مليار ريال بالربع المقابل.

وعلى مستوى النصف الأول جاء بنك الرياض على رأس القائمة كذلك وبفارق 1226 مليون ريال، تلاه الأهلي وبقيمة 693 مليون ريال، ثم الراجحي وبقيمة 396 مليون ريال.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام برصد الأرباح الصافية للشركات المدرجة بالسوق خلال آخر خمسة فصول، مرتبة من الأكبر إلى الأقل في حجم الأرباح بآخر أرباح معلنة وهي أرباح الربع الأول من 2019.

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كذلك قام برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019.

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