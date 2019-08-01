شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه قرر خفض أسعار الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية أو 25 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي الإماراتي في بيان إنه خفض أسعار الفائدة على إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس.

أيضاً خفض المركزي سعر الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس، إعتبارا من يوم الخميس الأول من أغسطس، حسب وكالة رويترز.

ومن المعلوم أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي، وأقتفى الم في هذه الخطوة أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض أسعار الفائدة اليوم بنفس المقدار.

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وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً.

كذلك خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75%، إلى 2.50%.

وخفض المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.25% من 2.50%، وسعر فائدة الإقراض من 4.50% إلى 4.25%.

وخفض أيضاً سعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 2.85% من 3.10%.