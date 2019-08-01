شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً.

وخفضت مؤسسة النقد معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض أموال إلى البنوك من 3% إلى 2.75%.

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كما خفضت معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، من 2.5% إلى 2.25%.

وذكرت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني أن هذا القرار يهدف إلى استمرار الحفاظ على الاستقرار النقدي.

ومن المعلوم أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، وأقتفت مؤسسة النقد العربي السعودي في هذه الخطوة أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض أسعار الفائدة اليوم بنفس المقدار.