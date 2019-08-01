شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% للمرة الأولى منذ 2008 وتوقعات بتخفيض آخر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية - وهو أول تخفيض منذ عام 2008 - في خطوة احترازية لمنع الاقتصاد من التاثر بعملية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ولحمايته من تصاعد التوترات التجارية بين الدول، والتقلبات في الأسواق المالية.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض الفيدرالي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى من 2.25% إلى 2%.

وألمح الفدرالي إلى أنه قد يخفض مرة أخرى هذا العام، وفقا لوكالة بلومبرج.