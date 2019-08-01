شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات دبي الوطني يستكمل عملية الاستحواذ على "دنيز بنك" التركي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد بنك الإمارات دبي الوطني في بيان له لسوق دبي المالي اكتمال عملية استحواذه على نسبة 99.85% من "دينيز بنك" التركي من بنك "Sberbank" الروسي.

وكان البنك قد كشف في يونيو الماضي عن حصوله على موافقات الجهات الرقابية المصرفية في كل من الإمارات و روسيا وتركيا و النمسا على هذه العملية بعد توقيعه على اتفاقية معدلة للاستحواذ بنحو 10 مليارات درهم في شهر أبريل المنصرم.

وأبرم بنك الإمارات دبي الوطني في مايو 2018 اتفاقية نهائية مع بنك سبير الروسي لشراء 99.85% من أسهمه في "بنك دنيز إيه إس" مقابل 11.7 مليار درهم.

وتم تعديل الاتفاقية في أبريل الماضي ليصبح مقابل الشراء 10.16 مليار درهم، وتوقع البنك حينها استكمال الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.