الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوعين وسط شكوك تجاه خفض الفائدة الأمريكية مجددا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للمرة الأولى خلال عشرة أعوام، لكنه بدد التوقعات بتخفيضات أخرى في المستقبل مما دفع الدولار للصعود إلى أعلى مستوى في 26 شهرا.

وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1404.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 يوليو تموز عند 1402.15 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.5 بالمئة إلى 1404.90 دولار للأوقية.

وبعد تصريحات المركزي الأمريكي، صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ مايو أيار 2017، مما زاد من تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب لثالث شهر على التوالي في يوليو تموز، وبلغ أعلى مستوى في ستة أعوام عند 1452.60 دولار للأوقية في 19 يوليو تموز.

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ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة غدا الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 15.98 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى في أسبوعين عند 15.88 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 850.95 دولار للأوقية بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 23 يوليو تموز عند 845 دولارا.

وانخفض البلاديوم بنحو اثنين بالمئة إلى 1485.89 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 21 يونيو حزيران.