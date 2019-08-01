وزير التجارة يصدر قراراً بأسماء الأعضاء المعينيين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بأسماء الأعضاء المعينيين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدرارت الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023 ، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة أربع سنوات. ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تفعيل دور الإتحاد العام للغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة من خلال ضخ دماء جديدة تسهم في استكمال مسيرة التطوير داخل الاتحاد ليتواكب مع المتغيرات علي الساحتين الداخلية والخارجية، مع التأكيد على أهمية الدور البارز الذي قام به مجلس إدارة وغرف الاتحاد في دورته المنقضية 2015-2019 . Advertisements

وقد جاءت أسماء الأعضاء المعينون على النحو التالى : وقد جاءت أسماء الأعضاء المعينون على النحو التالى :

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