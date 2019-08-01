الاقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24"  169.82 ريال سعودى مقابل 45.27 دولار أمريكى .


اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :

أسعار الذهب عيار 24   بنحو  169.82 ريال بما يعادل  $45.27

سعر الذهب عيار  22 بنحو     155.67 ريال      بما يعادل  $41.50

 

أسعار الذهب عيار 21 بنحو    148.59 ريال     بما يعادل  $39.62

 

أسعار الذهب عيار 18 بنحو    127.37 ريال     بما يعادل  $33.96

 

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سعر الذهب عيار 14 بنحو    99.06 ريال       بما يعادل  $26.41

 

سعر الذهب عيار 12 بنحو    84.91 ريال       بما يعادل  $22.64

 

أسعار أوقية الذهب  بنحو    5,281  ريال      بما يعادل  $1,408

 

أسعار جنيه الذهب  بنحو    1,189 ريال        بما يعادل  $316.92

 

اسعار كيلو الذهب  بنحو    169,818 ريال     بما يعادل  $45,273

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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