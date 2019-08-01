أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" 169.82 ريال سعودى مقابل 45.27 دولار أمريكى .

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى : اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى : أسعار الذهب عيار 24 بنحو 169.82 ريال بما يعادل $45.27 سعر الذهب عيار 22 بنحو 155.67 ريال بما يعادل $41.50 أسعار الذهب عيار 21 بنحو 148.59 ريال بما يعادل $39.62 أسعار الذهب عيار 18 بنحو 127.37 ريال بما يعادل $33.96 Advertisements سعر الذهب عيار 14 بنحو 99.06 ريال بما يعادل $26.41 سعر الذهب عيار 12 بنحو 84.91 ريال بما يعادل $22.64 أسعار أوقية الذهب بنحو 5,281 ريال بما يعادل $1,408 أسعار جنيه الذهب بنحو 1,189 ريال بما يعادل $316.92 اسعار كيلو الذهب بنحو 169,818 ريال بما يعادل $45,273

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