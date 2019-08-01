كتبت رحاب نبيل نشر الوقائع المصرية الأربعاء، عدة قرارات لوزارة الطيران المدني والخاصة بروسم التحصيل من الركاب مقابل الخدمات التي تؤدي لهم. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يحصل من كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية بطريق الجو مقابل عن الخدمات التى تؤدى له...

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كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزارة الطيران بفرض رسوم على المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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