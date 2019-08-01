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سعر الدولار الأمريكى اليوم القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 1-8-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار الأمريكى اليوم سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.50 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.50 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.53 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر16.53 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة16.52 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.53 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع. Advertisements

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.5 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.5 جنيه للشراء. 16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.49 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.49 جنيه للشراء. 16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة16.52جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة16.52جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ،ارتفاعاً طفيفاً ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.24 للشراء، 18.43 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ،ارتفاعاً طفيفاً ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.24 للشراء، 18.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.98 جنيه للشراء، و20.23 جنيه للبيع . سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.98 جنيه للشراء، و20.23 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليومسعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.4 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليومسعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.4 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.24 جنيه للشراء، 54.61 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.24 جنيه للشراء، 54.61 جنيه للبيع.

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