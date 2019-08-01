شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. حقول الغاز العملاقة تضئ سماء مصر أبرزها ظهر ودلتا النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر مصر بعدد كبير من اكتشافات الغاز الطبيعي، والتي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال فعاليات مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية بوجود 82 اكتشافًا للغاز في جميع المحافظات تضاهي حقل ظهر، يأتي علي رأس تلك الاكتشافات حقول "نورس واتول وسوق وشمال الإسكندرية وحقول غرب الدلتا ومشروع المرحلة التاسعة- ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب)، وليبرا- نورس -جيزة-فيوم-ريفين.

وخلال شهر يناير من العام 2018 أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقل ظهر والذي يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع نهاية العام الجاري، حيث وصلت معدلات الإنتاج من مشروع تنمية حقل ظهر إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية شهر مايو 2019 .

أما فيما يتعلق بمشروع تنمية حقل نورس فيه إلي إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع نحو 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

ويهدف مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل إلي تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا- تورس- جيزة- فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار.. وقد أعطى الرئيس السيسى إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع فى 10 مايو 2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعب يومياً وجارى العمل للوصول إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً .

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أما مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/ شل الهولندية) فيهدف الي إنتاج حوالي 360 مليون قدم مكعب يومياً غاز و3 آلاف برميل يومياً متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 741 مليون دولار، وتم وضع البئر الأول والثاني على الإنتاج في أكتوبر ونوفمبر 2018 على الترتيب، ومخطط دخول باقي الآبار على الإنتاج تباعا.

ويأتي مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) والذي يهدف إلي إنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 6 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى مايو 2019، ومن المخطط وضع باقي الآبار على الإنتاج تباعاً.

أما فيما يتعلق بمشروعات خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا فيهدف مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل إلى نقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.

وعلي الجهة المقابلة نجد أن مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط فقد تم إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، 10 آلاف برميل متكثفات يومياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.