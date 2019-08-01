شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أول 10 شركات سمسرة بالبورصة خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر يوليو الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 8.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 26.8%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.2%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، وفى المركز الخامس أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

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وجاء فى المركز السادس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.035 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.4%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.031 مليار جنيه بنسبة 3.4%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 961 مليون جنيه بنسبة 3.2%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 875.2 مليون جنيه، و 627.5 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.9%، 2.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة