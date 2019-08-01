شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 1-8- 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات اليوم الخميس 1-8- 2019، فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين، الدولار الأمريكى، كما كانت أسعاره أمس الأربعاء، الذى بلغ 16.50 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

سعر الدولار الأمريكى اليوم ​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.50 جنيه للشراء. سعر الدولار الأمريكى اليوم ​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.50 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.53 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر16.53 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة16.52 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع. Advertisements

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.53 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.5 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.5 جنيه للشراء. 16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.49 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.49 جنيه للشراء. 16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة16.52جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة16.52جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع.

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