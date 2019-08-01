شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 652 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 1-8-2019، انخفاضا بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 652 جنيها للجرام، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالمياً من 1425 دولارا إلى 1407 دولاراً للأوقية.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 21 سجل 652 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 652 جنيها للجرام. عيار 18 سجل 558 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 745 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5216 جنيها. أوقية الذهب 1407 دولار.

انخفاض سعر الذهب محلياً جاء نتيجة تراجع الأسعار العالمية للذهب عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي بأن خفض الفائدة ربع نقطة لا يعني اتجاه الفيدرالي الأمريكى نحو سياسية تيسيرية فى المستقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول "خذلنا" بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، مجادلا بأن السوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق ”دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة“.

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وأضاف ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار البنك المركزي الأمريكي أحدث بيان بشأن سياسته النقدية ”الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من جيروم باول ومجلس الاحتياطي هو أن هذه هى البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم“.

وقال ترامب ”كالمعتاد، فإن باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلا“.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.