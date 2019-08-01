تراجع سعر الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 654 جنيها

أحمد أبوعقيل
شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا بلغ نحو 4 جنيهات، بتعاملات اليوم الخميس، تراجعت أليسجل عيار 24 قيمة 747 جنيهًا مقابل 751 جنيهًا، أمس.
وقال صفي أمين واصف، رئيس الشعبة باتحاد الغرف التجارية. أن الارتفاع يأتي على خلفية صعود أسعار الأوقية إلى 1423 دولارًا، بالتوازي مع انخفاض أسعار الدولار تحت حاجز 17 جنيهًا.
وسجّل عيار 21 نحو 654 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 561 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و232 جنيهًا.
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