شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى السلع الهندسية يطالب بإتاحة موازنة مساندة المعارض الخارجية دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية، فى تصريحات صحفية عقب لقاء المجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة، أهمية إتاحة موازنة مساندة المعارض الخارجية دفعة واحدة حتى يتسنى تحقيق الاستفادة الكاملة منها، خاصة وأن التعاقد على المعارض الخارجية يحتاج إلى وقت طويل.

وأشار إلى أهمية العمل بشكل فورى على منح أول شركة مستحقاتها لدى البرنامج لتكون نقطة البدء الفعلية لتنفيذ البرنامج الجديد .

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وكان صندوق دعم الصادرات قد وافق على تخصيص 100 مليون جنيه للمعارض الخارجية بالنصف الأول من العام المالى الحالى، وهو ما تراه المجالس التصديرية لا يفى بخطة المعارض المقدمة منهم.

وأفاد مصدر حكومى بوزارة التجارة والصناعة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تخصيص 125 مليون جنيه للمعارض الخارجية بالنصف الثانى من العام المالى الجارى 2019-2020، مشيرا إلى أن إجمالى مخصصات المعارض الخارجية ستسجل 225 مليون جنيه، بعد إعلان صندوق دعم الصادرات تخصيص 100 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالى.