شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يزور مدينة المنيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة المنيا الجديدة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات، رافقه خلال الزيارة المهندس يحيى الجارحي، مدير عام الطرق بالهيئة، والمهندس معتز عبدالفتاح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولي الجهاز.‬

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‫وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز، أعمال تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي بالمدينة، وكذا استكمال أعمال الرصف وتوسعة الطرق بالمدينة، بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي، وتزامناً مع تطوير أعمال الزراعة، واستكمال البنية التحتية وتنفيذ شبكة الري بالمدينة، ومشروعات المرافق، ومنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 20ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، موجهاً بضرورة سرعة إنهاء الأعمال المتبقية، وكذا تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة 50 ألف م3/ يوم.‬

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‫كما اجتمع مساعد نائب رئيس الهيئة، مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروعات الطرق والمرافق والزراعة بالمدينة، للتأكيد علي التواصل المستمر في تقديم الدعم اللازم، والمتابعة الدورية لمواقع العمل، وحفّز الشركات علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، مطالباً بضرورة العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين بالمدينة، ومنها زيادة المشروعات الخدمية والترفيهية وغير ذلك، وذلك في إطار المتابعة الدورية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير العمل بالمدن الجديدة.‬