الاقتصاد

مصرف البحرين المركزي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء، إنه قرر خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75 %، إلى 2.50 %.

 

وخفض المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.25 % من 2.50%، وسعر فائدة الإقراض من 4.50 % إلى 4.25 %.

 

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وخفض أيضا سعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 2.85 % من 3.10%.

 

وفي وقت سابق اليوم، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

 

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