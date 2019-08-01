شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف البحرين المركزي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء، إنه قرر خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75 %، إلى 2.50 %.

وخفض المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.25 % من 2.50%، وسعر فائدة الإقراض من 4.50 % إلى 4.25 %.

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وخفض أيضا سعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 2.85 % من 3.10%.

وفي وقت سابق اليوم، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.